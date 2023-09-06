草屯鎮民及地方人士對國民運動中心建議，縣府將請辦理可行性評估的廠商進行規畫評估。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

草屯鎮立游泳池、鎮立體育館均年久失修，地方盼能將2館納入草屯國民運動中心規劃案，讓公園綠地依舊是綠地。（楊靜茹攝）

南投縣政府預計斥資5億元擬在草屯植物公園旁興建草屯國民運動中心，近期陸續召開公聽會，民眾希望有體適能中心、綜合球場（籃球、排球）、攀爬場等，草屯鎮公所也向縣府喊話，草屯鎮立游泳池、體育館均年久失修，盼縣府能其將納入整體規畫，以利維護管理。

草屯鎮公所指出，縣府規畫在南投市、草屯鎮興建2處國民運動中心，其中草屯國民運動中心原本規畫在縣立旭光高中空手道館旁空地，不過地方民眾認為設置校內，不僅民眾使用受限，恐引發校安疑慮，5月重新會勘後，擬在草屯植物公園旁興建運動中心。

草屯鎮的民眾對國民運動中心充滿期待，近期在公聽會上建議運動中心能設置體適能中心、綜合球場（籃球、排球）、桌球場、羽球場、攀爬室，韻律／瑜珈教室等運動設施，草屯鎮公所已收集意見納入考量，期望運動中心能更符合在地民眾需求。

不過草屯鎮長簡景賢認為，草屯國民運動中心預定地旁就是鎮立游泳池、鎮立體育館，2場館均年久失修，若重新整建，縣府、公所分開管理，恐不利維護管理，希望縣府能將2場館納入整體規畫，新設場館的運動項目若重疊就需考慮去留，未重疊則建議一併向中央爭取經費整修改建，再由縣府委託民間專業廠商營運。

南投縣教育處表示，有關草屯國民運動中心召開第2次公聽會時，草屯鎮長簡景賢曾提及希望舊有的草屯鎮立游泳池能一併納入整建，縣府將請辦理可行性評估的專業廠商進行規畫評估，提供民眾更友善、舒適、專業及安全的運動環境。