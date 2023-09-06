民進黨總統參選人、副總統賴清德位在新北市萬里區的老家，遭檢舉是違建，還蓋在礦業用地上。但是經濟部礦務局對此保留，表示這需要有地號才能去比對，只要新北市來函會配合辦理會勘。但是礦業用地判定標準是採「現況認定」，也就是如果現在該地沒有採礦事實，通常就不會認定是礦業用地，就會允許地主變更使用。

雖然新北市地政局指賴清德老家違建，也蓋在礦業用地上，但經濟部礦務局代理局長徐銘宏表示，目前只是新北市收到檢舉，經由媒體報導得知，還不知道地號，後續得由新北市提供地號，才能去查詢過去資料做比對。

依照《礦業法》，如屬礦業用地，上面須有採礦、選礦作業事實。徐銘宏強調，該局對礦業用地判定標準是採「現況認定」，早期萬里是採過煤礦，但現在應該沒有採礦事實，所以初步看來不屬於礦業用地。

徐說這幾年也有類似案件，當土地所有權人來申請，該所查訪也是採現況認定，如非屬礦業用地，就會同意變更。當所有權人拿到公文，就可去申請蓋民宅或一般住宅使用。