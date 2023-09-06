另外在海運市場，8月船公司持續削減運力，大多數遠洋航線運價出現大幅上漲趨勢，根據Sea-Intelligence資料，6月跨太平洋到美國西岸運力取消14.7％的運量，7月船公司進一步加大撤銷21.7％的運力，預估接下來幾週航商持續將定期航班數量減少約9％～10％，8月海運費因船舶艙位減少得以有效拉高。

中菲行預估，今年旺季不若過往暢旺，雖然航商8月初在歐洲西向航線努力推漲運價75％，但最終又逐步回檔35％，而美國自亞洲進口走勢相對穩健，已連續五個月成長至7月達146萬TEU，這是泛太平洋航線運價較為穩定的關鍵，並持續於9月初再推升運價約15％。

在歐美客戶因應美中對抗、地緣政治風險考量，紛紛要求廠商採取中國加一政策，將部分生產線移往東南亞及印度，以致區域型的貨運量增加，中菲行因為長期建構在東南亞及印度的行銷服務據點而增加相當的業務，更因為掌握優質跨國企業客戶，在歐、美面臨經濟衰退風險，企業界削減庫存的挑戰下，中菲行仍然持續成長。

展望未來，中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力並透過數位轉型以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，獲利可期。