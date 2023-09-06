農業金融署表示，依《銀行法》第32條及第33條規定，銀行不得對其本行負責人有利害關係者，為無擔保授信；對有利害關係者為擔保授信，應有十足擔保，其條件不得優於其他同類授信對象。

農業金融署表示，另《銀行法》第33條之1明定利害關係者之定義，同條文第5款規定，銀行負責人為代表人之法人，方屬銀行之利害關係人。農業部持有全國農業金庫股權，依規定指派公股代表擔任董事，屬該金庫負責人，中央畜產會代表人林董事長聰賢並未擔任全國農業金庫之負責人，爰非屬全國農業金庫之利害關係人，不受前開規定限制。

農業金融署指出，依《農業金融法》第4條規定，全國農業金庫以辦理農林漁牧融資為任務。本案係經農業部認定係為維穩國內雞蛋產銷之貸款，屬該金庫法定任務範圍。全國農業金庫辦理本項貸款悉依徵授信原則及內部規章辦理，提報董事會審議通過，並由農業信用保證基金提供保證，相關核貸過程並無不法。