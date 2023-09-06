超微（AMD）於8月下旬Gamescom大會上發表的新款Radeon RX 7800 XT／7700 XT顯示卡，今（6日）晚將全面解禁，品牌廠華碩（2357）亦宣布於今晚九點，將正式推出TUF Gaming Radeon 7800 XT／7800 XT白色版與TUF Gaming Radeon 7700 XT等三款新品，以較前代產品更出色的效能與散熱、並維持低噪及功耗的高水準表現，為電競玩家帶來更佳的體驗。

配置2.96 slot插槽的TUF Gaming Radeon RX 7800 XT，具3840串流處理器、搭配256位元的16GB GDDR6記憶體，並延續該系列經久耐用的特色，內建包括軍用級電容、全自動製程，及144小時的驗證測試，同時亦內附顯卡固定架。

TUF Gaming Radeon RX 7800 XT的通風背板與三組軸向式風扇，除有助空氣流通，還可提供比前代產品更高的風量與風壓，兼具冷卻、降噪效果。

針對樂於自行調校顯卡的玩家，則可透過GPU Tweak III應用程式的大量設定自訂細節，或直接輕按雙BIOS開關，在最高效能、安靜模式間快速切換，因應不同使用需求。

另TUF Gaming Radeon RX 7700 XT的推出，則將主流顯卡推向嶄新高度。其採用3456串流處理器與192位元的12GB GDDR6記憶體，搭配三組升級的軸向式風扇、2.96 slot插槽，以實現絕佳穩定的散熱表現。

華碩此回推出的三款顯卡新品均配備一個HDMI 2.1連接埠，與三個DisplayPort 2.1連接埠，另亦皆配置有兩組8 pin連接埠供電，可與華碩TUF Gaming 850W金牌搭配，該電源供應器配備雙滾珠軸承風扇，並具10年保固。