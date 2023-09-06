名嘴彭華幹心絞痛險猝死國道！ 就醫竟被揪出問題不在心臟

資深媒體人彭華幹近日於中天節目《健康點點名》上，談起因心絞痛差點猝死在國道的恐怖經歷，他表示當時情況相當危急，且身邊沒有藥物只看到一瓶水，緩慢行駛至路肩停下後，立刻拿起來一口氣喝掉，心跳才逐漸恢復平穩。然而，他表示，過去一直認為是心臟有問題，結果某次因嚴重暈眩險在浴室昏倒，經進一步檢查才發現，罹患的是左腦主動脈血管狹窄，這才找出造成多年心絞痛的真正原因。

彭華幹在節目中談起這段驚險歷程，坦言是他人生中遭遇到最嚴重的一次猝死危機，他描述，當時正趕赴電視台錄影，沒想到路途中，心臟竟突然絞痛到喘不過氣，就連握方向盤都很吃力，偏偏又處在高速公路內線道上，於是只好右手握方向盤、左手捂住心臟，緩慢地切到路肩停下，但身邊沒有任何藥物只看到一瓶水，情急下立刻拿起來一口氣喝掉，所幸最後心跳逐漸恢復平穩，休息一陣子後也無大礙。

事實上，彭華幹說，過去5、6年來一直有心絞痛的狀況，加上有三高病史，所以一直認為問題出在心臟。結果今年初，他因暈眩差點在浴室昏倒，緊急送去醫院檢查，結果住院一周都查不出病因，出院後，最終是由一名耳鼻喉科醫師檢測出來，原來是左腦主動脈血管狹窄，這才總算找出真正病因。

台安醫院心臟內科林謂文醫師在節目中受訪時說明，心絞痛是主動脈血管狹窄其中一個症狀的表現，由於彭華幹有三高病史，加上年紀，像是男性超過45歲，也都是風險因子。另外，若有不良生活習慣，如抽菸、酗酒，以及日常壓力較大、日夜作息顛倒等，也都可能提高致病機率。

林謂文醫師指出，血管疾病主要影響是在心臟，但其實心臟跟腦的血管風險都是一樣的，所以他推測，彭華幹所發生的心絞痛，可能心臟和腦血管兩方面同時都有些問題。

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