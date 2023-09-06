林志玲當選了，但不是副總統，而是國際珠寶品牌TASAKI的台灣區代言人。今日她出席TASAKI Atelier系列高級訂製珠寶展，被問及被爆參選副總統一事，用甜美嗓音笑說「我離政治非常遙遠」，目前百分之百專心投入家庭，只求「健康快樂」、「社會沒有紛擾」和「世界和平」。

林志玲擔任TASAKI珠寶代言人，坦言對政治沒興趣，只想當個「像珍珠一般的女人」，佩戴TASAKI Atelier系列以「瀑布」為靈感打造的項鍊與耳環。（王英豪攝）

林志玲身穿一襲白色禮服搭配TASAKI Atelier系列以「瀑布」（Waterfall）為靈感打造的項鍊與耳環，分享自己與TASAKI有很深的緣份，結婚時就是身穿一襲綴滿珍珠的白紗禮服搭配TASAKI珍珠耳環走紅毯，因此對TASAKI特別有感情，她除了特別喜愛身上佩戴的Waterfall系列珠寶，一款以火山爆發為靈感打造的「Ore」系列珠寶也深獲她的芳心。

林志玲與「國民姊夫」AKIRA於2019年結婚後即定居日本，成為道地的日本媳婦，加上她平日裝扮非常喜愛搭配珍珠飾品，期許自己當一個「像珍珠一樣的女人」，散發溫柔的光芒照亮周遭的人，可說是日本珠寶品牌TASAKI代言人的最佳首選。

TASAKI Atelier系列以火山為靈感的Ore項鍊，1690萬元。（TASAKI提供）

近幾年林志玲為了照顧寶貝兒子，鮮少出席公開場合，如今以代言人的身分出席TASAKI珠寶展，穿上禮服、佩戴要價逾7百萬的高級珠寶，讓她心懷感恩。除了TASAKI高級珠寶，林志玲也特別推薦中性款式的Danger Horn系列珠寶，細節融入珠寶與如尖角般的金色月牙，可以日常佩戴，趁著這回出席TASAKI活動，會挑件Danger Horn珠寶送老公。

TASAKI Atelier以火山靈感的Ore夾式耳環，311萬元。（TASAKI提供

今年全新登場的TASAKI Atelier系列珠寶跳脫傳統的珠寶設計，以自然萬物為靈感，採用珍珠、鑽石及彩寶打造璀璨珠寶，重現大自然的美景與造物主的奇蹟，其中最貴的作品是Ore彩寶項鍊，採用火蛋白石、坦桑石、碧璽、黃鑽、藍寶石、珍珠等大小不一的彩色寶石，流洩在粉頸與耳際，十分唯美浪漫。

TASAKI Atelier以養殖珍珠的網籠為靈感打造的Linkage項鍊，1410萬元。（TASAKI提供

另Linkage系列珠寶以養殖珍珠的網籠為靈感，鑲鑽的方形盒子上綴有一顆珍珠，藉此向大自然的禮物──「珍珠」致敬。全新登場的「Radiant」系列珠寶，則巧妙使用綠松石來表現天空迷人的色彩，與TASAKI標誌性的珍珠呼應，猶如天空的雲朵。

TASAKI Atelier系列以天空為靈感的Radiant夾式耳環 ，368萬元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier系列以火山為靈感的Ore夾式耳環，76萬2000元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier以養殖珍珠的網籠為靈感打造的Linkage耳環，62萬元。（TASAKI提供