環球航海探險帆船遭鯊魚攻擊毀損，船上3人幸運獲救。

澳洲海事安全局周三（6日）表示，澳洲東北角外海有一艘載有3人的充氣帆船遭遇鯊魚攻擊而毀損，乘員受困3小時待援，帆船開始下沉之際全數幸運獲救，虛驚一場。

綜合路透社、英國《每日郵報》報導，澳洲海事安全局（Australian Maritime Safety Authority，AMSA）說明，澳洲東部標準時間周三凌晨約1時30分（台灣時間周二深夜11時30分）接獲船隻定位信標器發送求救訊號，來自一艘名為Tion的帆船，位置在凱恩斯東南方約835公里海面。這艘9公尺長的帆船正在進行環球航海探險之旅，8月28日從西南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）出發，航向澳洲東北部昆士蘭省度假勝地凱恩斯（Cairns）途中，在珊瑚海（Coral Sea）遭遇好幾隻鯊魚攻擊，船體兩側均受損。

一艘環球航海充氣帆船在澳洲外海遭遇鯊魚群攻擊破損，所幸有貨輪就近搭救。（圖／翻攝AMSA臉書）

AMSA發布的衛星照片與影片顯示，這艘充氣式雙體帆船船尾有一大塊被鯊魚咬到不見蹤影。

一艘懸掛巴拿馬國旗的汽車貨輪正好就在帆船附近，AMSA請求協助。帆船乘員受困3小時之後，AMSA飛行器與貨輪合作救起帆船乘員，營救過程中，帆船已開始下沉。AMSA值班主管凱勒（Joseph Keller）說：「他們實在很幸運......身處汪洋，就這麼剛好附近有一艘輪船。」他表示，鯊魚攻擊船隻原因很多，但Tion遭遇攻擊的原因目前未明。

帆船乘員科瓦列夫斯基（Evgeny Kovalevsky）、貝列茲金（Stanislav Berezkin）為俄羅斯籍探險家，另一人為法國籍船員。3人搭上貨輪後，預計周四（7日）抵達澳洲布里斯班（Brisbane）上岸。

科瓦列夫斯基與貝列茲金此行是為重現19世紀俄國人環球航海探險足跡，帆船停靠萬那杜維修船體破損與此前遭雪茄鮫（cigar shark）咬壞之處，8月28日出發，原計下周一（11日）抵達凱恩斯。航海探險行動IG帳號發文指，本周一（4日）船體即已因鯊遇攻擊而受損，周二（5日）深夜再遭鯊魚群襲擊，船體嚴重破損失衡，趕緊求救。

探險行動發言人柯希奇納（Anna Kosikhina）說，3人毫髮無傷，除了船身受損，充氣船的氣球也被吹走了。這趟為期3年的航海之旅2年前啟程，先前也出過狀況，上一艘船的操舵裝置於智利往復活島航程中失靈，團隊改用同一製造商的充氣雙體帆船（catamaran）續航。