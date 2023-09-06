台中市議會今天進行審計處審核報告，議長張清照在審計處長吳錦祥報告結束後立即宣布散會，台中市議員吳佩芸是吳錦祥的女兒，第一個跳出來抗議，後續多位藍綠議員也表達不滿，更批台中市議會淪為議事局。台中市議會祕書長彭乾銘表示，14日還有審議議程，屆時議員們可以暢所欲言。
吳佩芸認為，依照市議會的議事規定及過往程序慣例，審計處長報告結束後，當場由議員繼續進行發言，針對審核報告內容進行詢問，她強調，大會主席有表示若對審核報告有問題，可在9月14日再行詢問，但此與議事規定及過去議會開會慣例不同。吳也指出，這份審計報告「報喜不報憂」，針對台中交通支出未花在刀口上隻字未提。
國民黨議員楊大鋐認為，此次會議程有違先前議事慣例，未在台中市審計處說明完後給予議員就審計疑義部分提出詢問，深感遺憾。楊也指出，111年度總決算有幾個疑義之處，顯有違預算法規定，要求審計處與市府應進一步說明並補正。
民進黨市議員陳淑華批，台中市議會自甘淪為議事局；議員陳雅惠、張芬郁、陳俞融、謝家宜也表示，如不讓議員提問，請問審計處長如何說明？況且，依議會過去慣例，議員都可提問，這次議長卻不給問，令人錯愕與不解，希望議會不要自廢武功，自我矮化。
彭乾銘表示，並非不讓議員們發問，而是6日議程為審計處報告後，交付委員會審查，14日第三次會議議程有審計處報告審議，屆時議員們可以暢所欲言。
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