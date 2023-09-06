台中市跨黨派多位議員不滿議會審計報告結束後主席竟直接宣布散會，不讓議員發言。（張亦惠攝）

台中市議會今天進行審計處審核報告，議長張清照在審計處長吳錦祥報告結束後立即宣布散會，台中市議員吳佩芸是吳錦祥的女兒，第一個跳出來抗議，後續多位藍綠議員也表達不滿，更批台中市議會淪為議事局。台中市議會祕書長彭乾銘表示，14日還有審議議程，屆時議員們可以暢所欲言。

吳佩芸認為，依照市議會的議事規定及過往程序慣例，審計處長報告結束後，當場由議員繼續進行發言，針對審核報告內容進行詢問，她強調，大會主席有表示若對審核報告有問題，可在9月14日再行詢問，但此與議事規定及過去議會開會慣例不同。吳也指出，這份審計報告「報喜不報憂」，針對台中交通支出未花在刀口上隻字未提。

國民黨議員楊大鋐認為，此次會議程有違先前議事慣例，未在台中市審計處說明完後給予議員就審計疑義部分提出詢問，深感遺憾。楊也指出，111年度總決算有幾個疑義之處，顯有違預算法規定，要求審計處與市府應進一步說明並補正。

民進黨市議員陳淑華批，台中市議會自甘淪為議事局；議員陳雅惠、張芬郁、陳俞融、謝家宜也表示，如不讓議員提問，請問審計處長如何說明？況且，依議會過去慣例，議員都可提問，這次議長卻不給問，令人錯愕與不解，希望議會不要自廢武功，自我矮化。

彭乾銘表示，並非不讓議員們發問，而是6日議程為審計處報告後，交付委員會審查，14日第三次會議議程有審計處報告審議，屆時議員們可以暢所欲言。