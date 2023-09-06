接連降雨加上颱風海葵造成的影響，菜價持續飆漲居高不下，昨（5）日有市場出現一顆接近500元的高麗菜，今日又有民眾在知名百貨公司內的超市發現一顆要價654元的高麗菜，貼出照片讓網友全都傻眼，直呼根本是「高利菜」。

連日午後雷陣雨，讓菜價高漲跌不下來，8月底時高麗菜已漲到1顆400元，昨日有傳統市場的高麗菜價格漲至每台斤110元，若選購大顆一點的高麗菜，一顆價格將達到500元，高額的菜價讓民眾全都苦哈哈，結果今日一名網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，指出在台北的微風百貨裡面發現一顆高達654元的高麗菜，讓他喊「颱風季，我一般都不會買青菜，貴爆了！頂樓的草，加減吃…」

近日最高價的高麗菜問世，瞬間引爆上千名網友留言討論，驚呼「高『利』菜無誤」、「貧窮限制了我的想像」、「同樣的錢我可以去吃一客牛排，幹嘛買一顆高麗菜回來」、「在那類型的超市賣太便宜還沒人敢買耶」、「誰會跑去微風百貨買高麗菜」、「跑去貴婦百貨超市嫌人家高麗菜貴，我看的都快中風了，平常有在煮菜嗎？」

不過也有網友解釋，「高麗菜有很多種，你看到的是在夏天本來就貴的高山初秋…錢根本不是問題，問題是你就不懂高麗菜」。