台灣代表隊12人日前至泰國參加亞洲短道競速滑冰錦標賽勇奪佳績。（民眾提供）

台灣代表隊12人日前至泰國參加亞洲短道競速滑冰錦標賽勇奪佳績，其中，家住台中市東勢區，就讀后綜高中二年級的賴蔡桓鎮，榮獲青年男子B組500公尺金牌。賴蔡桓鎮每周二、五都要起早摸黑到台北小巨蛋練習，但從不以為苦，堅定毅力連媽媽都佩服，支持兒子圓夢，一路往滑冰大道邁進。

今年16歲賴蔡桓鎮，幼稚園時接觸到直排輪從此愛上它，小學4年級時，他跟媽媽要求要到豐原區跟教練蔡振銘學習直排輪競速，他要求媽媽給他一年的時間，一定拿第一名回家。

由於台灣缺乏滑冰的環境，一般用直排輪練習，賴蔡桓鎮每周二及周五並起早摸黑，由媽媽接送到豐原，再搭遊覽車到台北小巨蛋練習滑冰，7年來風雨無阻，卻不以為苦。

賴蔡桓鎮去年無緣取得參加2024奧運滑冰項目的參賽資格而陷入低潮，幸後來重拾信心，今年8月24日到美國參加滑冰賽時意外膝蓋受傷，未能取得好成績，但賴蔡桓帶著膝傷返國，隨後轉往泰國參加亞洲短道競速滑冰錦標賽，拿下青年男子B組500公尺金牌，讓媽媽也為他驕傲。