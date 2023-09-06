行政院長陳建仁今天到花蓮壽豐鄉，視察豐山村山邊路遭土石掩埋半層樓高的民宅最新狀況，並聽取縣長徐榛蔚的報告。（羅亦晽攝）

花蓮壽豐鄉豐山村山邊路一間民宅日前因海葵颱風強勁雨勢，遭土石掩埋半層樓高，雖然目前土礫已清出屋外，但居民見家園重建之路漫長，感到相當無奈。（羅亦晽攝）

海葵颱風為花蓮帶來豪大雨，花蓮各鄉鎮災情頻傳，除民宅半層樓高遭土石埋沒，南區鄉鎮年邁橋樑更因大量湍急水流出現毀損，恐有安全疑慮，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁等人今向行政院長陳建仁喊話，希望中央給予支持助地方重建，陳也允諾會儘速進行相關審核，妥善安排經費。

海葵颱風強勁風雨不僅造成花蓮縣內農損慘重，因去年918強震仍正重建的玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山道路，更因邊坡大量崩塌，以致交通受阻，山上居民也面臨斷水、斷電苦境，南區部分老舊結構橋樑也不敵暴漲溪水持續沖刷，出現受損形況，災情相當慘重。

行政院長陳建仁今在內政部長林右昌、工程會主委吳澤成、立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、縣府多位局處首長等人陪同下，到花蓮視察災情，先是到光華排水關心治水成效，接著再到壽豐鄉豐山村山邊路一棟遭土石流埋沒半層樓高的民宅，關心居民清理狀況及重建進度。

建設處長鄧子榆說明縣內受損橋墩部分，其中，富里鄉橋齡約36年的明里大橋，此次勘災發現橋墩因沉陷出現變位情形，加上位在池上斷層附近，恐有安全疑慮，已請公所緊急封橋，重建經費預估約3.2億；另外橋齡約41年的蚊仔洞橋、橋齡35年的西寶大橋及花73線道路均嚴重受損，希望中央能藉此次災害一併協助重建；農業處副處長張仁智則說明玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山道路的狀況。

徐榛蔚指出，花蓮不僅是東部海岸第一排，更是為西部抵擋颱風災的第一線，過去在中央40億經費挹注下，進行防災型電線桿地下化工程，強化高山地區的電力運作，不過尚有部分還未施作，希望中央能繼續支持，完成高山電線桿地下化的最後一哩路。

傅崐萁則說，花蓮因地理關係，山高水急，足見山上洩水線的重要性，本次豪雨造成野溪沖刷，淹沒下游排水設施，上游是林業署、中游是水保署、下游是水利署第九河川局，將做跨部會協調，共同到花蓮全面性的勘查並做徹底整治；重建部分則希望公共工程委員會主委吳澤成協助，整合各部會，協助花蓮進行災後重建工程。

陳建仁允諾，重建部分經縣府提出相關計畫，中央會儘速審核核定，至於赤科山、六十石山道路部份，將整合相關部會迅速恢復水、電及道路通行；林右昌也承諾會盡速投入搶修，只要路到那裡、電就通到那。