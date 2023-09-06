上銀8月合併營收21.51億元，月減4.25％、年減18.16％；前八月合併營收167.14億元，年減21.20％。上銀指出，上銀目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件產品平均在手訂單能見度仍維持1.5～2個月。

最近美系外資出具最新報告指出，上銀獲利下行風險週期將延長，加上庫存水位較高，這也意味定價前景不太樂觀，將評等由原先「中立」調降至「賣出」，並將目標價下修。