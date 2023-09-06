上銀8月合併營收21.51億元，月減4.25％、年減18.16％；前八月合併營收167.14億元，年減21.20％。上銀指出，上銀目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件產品平均在手訂單能見度仍維持1.5～2個月。
最近美系外資出具最新報告指出，上銀獲利下行風險週期將延長，加上庫存水位較高，這也意味定價前景不太樂觀，將評等由原先「中立」調降至「賣出」，並將目標價下修。
傳動系統元件大廠上銀科技6日公布，8月及前八月合併營收雙雙創同期第四高，8月合併營收21.51億元，呈現月減、年減，是近6個月營收新低。市場接單並無明顯好轉跡象，上銀預期下半年營運與去年同期、今年上半年持平。
上銀8月合併營收21.51億元，月減4.25％、年減18.16％；前八月合併營收167.14億元，年減21.20％。上銀指出，上銀目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件產品平均在手訂單能見度仍維持1.5～2個月。
最近美系外資出具最新報告指出，上銀獲利下行風險週期將延長，加上庫存水位較高，這也意味定價前景不太樂觀，將評等由原先「中立」調降至「賣出」，並將目標價下修。
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