東鋼8月營收53.6億元 年增6.56％ 18:212023/09/06 工商 陳建宇、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東和鋼鐵（2006）公布8月營收為53.60億元，比起7月增加12.35％，與去年同期相比則增加6.56％，而該公司今年累計營收395.85億元，較去年同期的412.10億元小幅衰退3.9％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安碁資訊8月營收1.5億元 年增17％ 南亞科8月營收25.75億元 月增5.65％、年減24.69％ 《興櫃股》海外市場助威 現觀科8月營收月增128% #東和鋼鐵 #月營收 #東鋼 #較去年同期 #增加 也許您會感興趣 推薦閱讀 大立光8月營收成長30％ 9月和8月持平 16:522023/09/05 財經 《鋼鐵股》世豐8月營收續升 Q3審慎保守 15:292023/09/06 財經 出貨遞延 八貫8月營收月增20.6％、年增7％ 18:232023/09/06 財經 和勤8月營收1.96億元 月增12.22％、年增10.84％ 15:282023/09/06 財經 《航運股》中菲行8月營收月增0.1%、年減50.3% 空運Q4需求看升 12:082023/09/06 財經 聯亞8月營收6,065.1萬元 10:182023/09/06 財經 《半導體》創意8月營收雙增 Q3拚勝Q2 09:582023/09/06 財經 葡萄王8月、前八月營收 雙創歷史同期新高 18:222023/09/06 財經 鈊象電子8月營收12.28億元創歷史單月新高 股價站上600元 13:232023/09/06 財經 《半導體》矽格8月營收雙減 仍寫今年次高 16:492023/09/05 財經 世豐螺絲8月營收月增6.44％ 連2月成長 16:552023/09/06 財經 《光電股》LED復甦光閃耀 富采漲升弱 17:292023/09/06 財經 《通網股》宏達電8月營收1增1減 元宇宙、手機續拚轉機 15:392023/09/06 財經 《金融股》兆豐金H1 ROE達12.34%、ROA為0.86% 總資產4.21兆元 15:182023/09/06 財經 《電機股》和勤8月營收增1成 汽車零件H2旺季可期 16:392023/09/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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