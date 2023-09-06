打臉民進黨！賴清德老家證實是違建 新北市府：將依法開罰 @ChinaTimes ​

綠營側翼試圖打民眾黨主席柯文哲新竹老家違建，反被掀出民進黨總統參選人賴清德萬里老家是違建，民進黨在闢謠專區澄清為錯誤消息，但新北市政府地政局今(6日)證實該處是違建，且該土地使用類別確屬於礦業用地，引發熱議。藥師林士峰直呼，這會不會創下台灣選舉史上被拆最多房子的紀錄？粉專「尚書大人真機靈」也酸，沒看過為了選舉可能要拆掉整個老家的。網友紛紛反諷感謝綠營側翼「四叉貓」沒有停止繼續攻擊賴清德。

新北市政府表示，經查該土地確實屬於礦業用地，因此須由經濟部礦業局認定住家使用是否符合相關規定，地政局後續將請礦業局共同前往會勘。經查該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料，復經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬民國98年6月25日前之違建。

新北市政府也提到，由於該地區從民國70年2月15日發布實施北部區域計畫後，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明該建物在民國70年2月15日前已經存在的事實，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。

「哇塞...這會不會創下台灣選舉史上被拆最多房子的紀錄？」林士峰今(6日)在臉書PO出空拍圖質疑：怎麼會在山坡地保育區蓋整片的房子呢？

而被林士峰標註為圖片來源的粉專「尚書大人真機靈」也酸，看過為了選舉一口氣噴掉兩個碩士學位的，倒還沒看過為了選舉可能要拆掉整個老家的！「感謝四叉貓，守護台灣！雖然賴清德看起來很火就是了」。

淡江大學助理教授何景榮在底下留言虧，「都四年了！蔡大小姐的網軍不但繼續攻擊，現在還要拆了賴清德的老家...」網友紛笑喊「謝謝四叉貓！」