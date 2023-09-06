王燦演而優則唱，推出個人首張國語EP。（亞凰國際娛樂提供）

王燦在媒體要求下，解開扣子小露胸肌。（黃雯犀攝）

王燦推出人生首張國語EP，今在（６日）記者會上熱力唱跳主打歌〈Hola〉，並大跳「Hola手勢舞」。49歲的他，自從結束上一段戀情後，至今單身6年了，他說，「自由誠可貴，我現在好自由，不想被束縛」。談到未來理想型條件，「我喜歡簡單、善良的女孩子，世界觀要開，能接受很多事務」，希望對方年齡30歲以上，比較成熟。

王燦與前女友分手後，一直沒有再投入新戀情，「有感應過啦，對方來跟你聊天」，但自己不是屬於夜店型，打完招呼就會回家，所以沒下文，而他平常去做公益遇到的又多是長輩。一個人會寂寞嗎？「真沒有。」

記者會上，陳美鳳、王中平、賴慧如都錄製影片送上祝福，陳美鳳說他EP衣服穿太多了，他直呼很謝謝她的支持，她也建議他可以休息時候要好好休息，盡量表現好給大家看。

王燦是戲劇男神，這次為了發片不僅投資近500萬元，還向八點檔請假，全力投入錄音工作，他說，一大早就到操場跑3、5000公尺，把肺活量找回來，而且他都是騎腳踏車去錄音室，有一次一邊聽耳機一邊騎，整個人扑街，手臂搽傷、大姆指折到，「還好手指頭沒有廢掉」。

他也控制飲食，成功瘦下４公斤，現在72公斤，今受訪時在媒體要求下解開3顆扣子，展現健壯胸肌，不過他謙稱自己身材50分而已，「我怕不夠硬你們不開心！希望線條好的時候再展現更多給大家看。」表示仍持續努力中，目標是重回以前68公斤。