中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，擁有天使臉孔、魔鬼身材，在場邊相當耀眼，因此被封為「啦啦隊女神」，IG吸引超過78萬人追蹤。近日有網友發文討論，認為巫苡萱的外型越來越不自然，對此巫苡萱也做出回應，承認有做醫美。

前陣子有網友在Dcard發文，表示自己是棒球迷，2016年時知道了巫苡萱，「她走大姊姊路線挺可愛的…去年開始，突然覺得巫苡萱給人給我的感覺有點奇怪，但我沒有多想依然喜愛著她。 但2023的這一年，這感覺愈加強烈，她本人給了我不太自然感覺，不知道該怎麼說」，貼文引來多位網友留言：「以快40（歲的人）來說，她不差啊，很多比她更塑更不自然的人」、「說實話我覺得快40了還要做這種類型的工作，不進場維修不太可能存活下去…..而且啦啦隊風吹日曬雨淋的其實還真不算是多輕鬆，能維持這樣很不容易了」、「我每次天才衝衝衝看到他都覺得愈來愈像狄鶯⋯⋯」。

但也有網友緩頰：「大家標準都好高，我覺得還是漂亮的女生啊」、「我也覺得還是漂亮，但比較喜歡她剛加入LamiGirls的樣子～」、「就一直被酸民靠腰，才會一直去改造變人造人啊」、「女生真的好辛苦，有老態會被發文公審」、「覺得以這個年紀來說她很漂亮」。根據《三立新聞網》報導，巫苡萱回應：「是嗎是嗎？現在本來妝容部分就有點改變呀，打打針應該都很正常」，且每年會打一次鳳凰音波，喜歡自己每個時期的樣子。