萬用的雞蛋是台灣人日常食用的基本食材之一。一位女子近日表示，雖然自己買蛋回家後都會先進行清洗，不過卻有很多人說雞蛋清洗後會變質，讓她對此相當困惑，貼文一出引發熱議，更有過來人分享，自己過去買散裝蛋都沒洗，結果3年前小孩感染沙門氏菌，半夜高燒、拉到有黏液甚至有血、手腳發黑，最後無意識脫水送去急診，最後雖然順利康復，不過小孩至今仍然腸胃受損。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己平時買蛋回家後都會先清洗，「因為我實在沒有辦法接受，雞屎直接進冰箱的公共空間啊」，不過卻有很多人說雞蛋清洗之後會變質，讓從小洗到大沒因此遇過臭雞蛋的她感到相當困惑。

對此，許多網友紛紛回應，「蛋殼有毛細孔，所以才會說儘量不要清洗，洗完的雞蛋要快點吃完才會新鮮，水洗蛋儲存時間短，容易造成變質」、「不洗覺得髒的話，多花一點直接買洗選蛋，不然直接水洗的蛋蛋很容易壞掉」、「變質個X，本來就要洗乾淨啊，上面黏了雞屎直接放冰箱嗎？那盒裝洗選蛋不就全變質了」、「要洗，尤其是家裡有老年人及嬰幼兒的，更要洗！不然雞蛋上的沙門氏桿菌，會在冰箱空間內一直循環，然而附著在其他物品、食物上，來自營養師的專業」。

有過來人則分享，自己從生小孩前都不會清洗散裝蛋，「有一天小孩突然半夜拉肚子發燒到早上已經拉10幾次，拉到有黏液，還有血，一早趕緊帶去診所看診，診所開了醫院轉診單，我想說先讓小孩睡一下在出門，回到家不到30分鐘，小孩突然手腳都變色黑掉了，趕緊送急診，一到醫院小孩已經無意識，整個脫水，後來才知道是沙門氏菌，就是散蛋（上面有大便）沒有清潔，直接冰起來，導致整個冰箱都是細菌」，後來小孩住院2周多順利康復，「但是腸胃受損，到現在已經過快4年，養不胖」。

事實上，根據事實查證網站「MyGoPen｜麥擱騙」，海洋大學食品科學系副教授張正明說明，洗選蛋不需清洗就可保存，散裝蛋因為蛋殼上可能有雞糞等污穢物，有可能出現沙門氏菌，直接放入會污染其他食材，因此應該清洗後保存。