工研院推薦來台訪問的北德商務代表團，今天參訪大同集團建造的台灣埤塘型太陽光電指標案場，這是全台第一口埤塘型太陽光電系統，展現大同在能源光電的實力；大同集團旗下能源事業大同智能也將於本月13日與歐洲能源交易所簽訂合作備忘錄，搶攻淨零減碳的全球市場。

北德商務團參訪大同集團台灣埤塘型太陽光電指標案場，這是全台第一口埤光電系統。（圖片來源：大同智能提供）

2023大同國際碳市場發展交易論壇研討會於本月13日登場，大同廣邀德意志交易所集團、歐洲能源交易所、德銀遠東投信、綠色經濟推廣協會及國內大型金融集團，舉辦「全球淨零碳排發展」研討會，探討如何計劃性減碳，提出台灣企業因應之道與碳權交易的商機。

德國三個經貿協會這次來台參訪，包括德國北部協會的服務公司、由100家企業組合的下薩克森邦企業協會、擁有680家以上企業會員的北德商業協會，預計參訪台灣的半導體、綠色再生能源及新創產業。

因為大同集團在太陽能案場的實力，受到工研院與農業部農田水利局桃園管理處的肯定，北德商務代表團希望參訪指標性一案場，於是工研院推薦大同建置的桃園埤塘光電系統，也是德國經貿參訪團來台看的「唯一」太陽光電案場，訪問團驚艷大同在水上型太陽光電的技術實力。

桃園埤塘光電系統總建置容量481.44kWp，設置面積為0.5公頃，每年發電量60萬度電，減碳量297公噸，是大同公司打造的全台第一口埤塘型太陽光電系統；光電系統漂浮埤塘水面上，不影響蓄水滯洪功用，符合抗17級陣風要求，為推動綠色能源一大里程碑，獲台灣太陽光電系統最高榮譽之光鐸獎肯定。

北德商務代表團唯一參訪大同台灣埤塘型太陽光電指標案場，展現大同能源光電實力。（圖片來源：大同智能提供）

電力新能源為大同的事業發展核心，以集團資源提供綠色創能、儲能、節能及綠電轉供、碳權交易用能之一站式能源服務。2050淨零碳排，歐盟將於今年10月試行碳邊境調整機制，台灣碳費徵收將以明年碳盤查為基礎收費，2025年開徵，排碳大戶的碳排放量與使用電力之間接碳排放皆將納入徵收碳費。

由於碳有價時代來臨，淨零轉型成為產業維持國際競爭力的必要條件，大同集團為搶攻淨零減碳的全球市場，旗下大同智能將與歐洲能源交易所簽訂合作備忘錄，本月13日並舉辦「全球淨零碳排發展」研討會，提出台灣企業因應之道與碳權交易的商機。