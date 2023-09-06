進口蛋爭議近期備受各界關注，針對外界「圖利超思」的質疑，農業部長陳吉仲今（6）日召開記者會，公開與超思的合約。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧則指出疑點，農業部稱超思價格優於其他廠商，但記者會上公布的是其他廠商4月21日的報價，「3月份在選擇合約廠商時，畜產會預先知道4月份A公司的報價比超思貴？」

游淑慧在臉書發文指出，農業部在近幾日被質疑後，陸續擠牙膏式的提供資料，還告台北市議員徐巧芯，以訟止議，今天農業部公布所謂合約書，明白了一些但有了更多疑惑。

游淑慧指出，合約書內容記載執行日期是112年3月1日到112年8月31日，「但3月1日超思還是一家歇業中的公司」，3月2日復業，3月10日才參加說明會，3月16日才提供報價單給農委會。她也質疑，「農業部變時空旅人，簽約和執行都能回溯執行？」

游淑慧也提到，農業部稱會選擇超思，是因為報價比另外一家A公司的報價更便宜，但放大記者會公布的簡報卻發現，「超思是3月16日報價，所謂A公司的報價資料上面日期是4月21日，3月份在選擇合約廠商時，畜產會預先知道4月份A公司的報價比超思貴？」