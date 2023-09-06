亞美尼亞宣布將於下週一（11）與美國舉辦聯合軍事演習，這項消息引發俄羅斯的擔憂。亞美尼亞國防部表示，9月11日至20日的「2023鷹伙伴」（Eagle Partner 2023）演習的目的是為了準備參與國際維和任務。

據《路透社》6日報導，美國軍方發言人表示，預計將有85名美軍士兵和175名亞美尼亞士兵參加演習。他說，美軍將派出堪薩斯州國民兵人員，將配備步槍，不會使用重型武器。

儘管演習規模較小，但克里姆林宮表示將密切關注此事。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「當然，這樣的消息引起關切，特別是在目前的情況下。因此，我們將深入分析這一消息，並密切關注局勢。」

俄羅斯在亞美尼亞設有軍事基地，視自己為南高加索地區的主要強國，這些地區過去在1991年曾是蘇聯的一部分。為維護2020年結束的亞美尼亞和亞塞拜然之間的停火協議，俄羅斯在該地區維持1支維和部隊，這是蘇聯解體後的第2次衝突。

亞美尼亞總理帕辛揚，上週末向義大利媒體表示，俄羅斯未能保護亞美尼亞免受亞塞拜然的持續侵略。他提出，俄羅斯在烏克蘭的戰爭使其無法滿足亞美尼亞的所有安全需求。

佩斯科夫本週二（5）告訴媒體，他不同意帕辛揚的言論。他說：「俄羅斯是該地區的絕對不可或缺的一部分。俄羅斯在穩定該地區局勢始終一致，也將繼續這個角色。」