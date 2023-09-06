八貫表示，受全球通膨影響客戶拉貨力道，戶外與醫療產品線出貨調整階段尚未結束，單月營收波動較大情況仍難免，惟預期第四季開始陸續推出新產品後，可望逐漸拉近營收振幅，並為未來增添新的營運動能。

八貫主要從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售，終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，外銷至美洲、歐洲及亞洲等地。

八貫指出，前八月營收雖僅略高於去年同期，但高毛利之航太救生與軍工產品線，今年累計營收增長幅度分別達1.8％與67.9％，預期獲利表現將優於營收表現，且依在手訂單來看，航太救生與軍工產品線全年維持穩健出貨無虞。

此外，八貫持續開拓新產品，戶外產品將在第四季陸續發表新產品，恰逢年底感恩節購物季，有望提升消費力道；醫療方面，與客戶合作開發的新款智能醫療床亦預期於年底推出；軍工產品也正與客戶進行新產品開發的前置準備，後續發展正向樂觀。

八貫強調，產品應用領域廣闊，持續開拓高利基產品並強化多元產業布局，短期能有效淡化終端消費市場不穩定對獲利表現帶來影響，中長期能滿足客戶需求並提升競爭優勢。