慶豐富公司董事長許閔琁表示，慶豐富公司秉持落實ESG企業社會責任、永續經營理念並承諾「企業在追求持續成長與績效之際，更應善盡企業之社會責任，堅守、創造企業與社會一同向上、向善的使命感」，加上政府於近二年積極倡導推動「信託2.0計畫」，鼓勵企業及其員工辦理員工福利信託，藉此提升員工在職穩定度，強化員工對公司的向心力，達到留才攬才效果，共創員工、股東及公司三贏。慶豐富公司今年初開始著手規劃辦理「員工持股信託」，冀望透過「員工持股信託」的實施，公司獎勵金之相對提撥，有效激勵員工踴躍參加，協助員工定期定額投資公司股票，時間複利效果持續累積財富，作為加強員工未來退休準備的第三支柱，使其退休後更得以經濟自主，保障之餘進而提升退休生活品質。

慶豐富公司選擇具有多年承辦員工福利信託實務經驗的元大銀行為受託銀行，慶豐富公司的公司治理及發展前景也備受元大銀行的肯定，經由元大銀行專業信託經驗，依據慶豐富公司的需求，提供客製化服務，加速慶豐富公司員工持股信託業務的推進，促成慶豐富公司「員工持股信託」案得以在最短時間內順利簽約。

未來慶豐富公司的員工將組成員工持股會，由持股會代表人代表員工與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥的?勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期小額投資慶豐富公司股票，員工除可獲得公司獎勵金外，在可靠、安全、值得信賴的資產管理基礎下，有效的財富累積，亦為退休生活的品質提升及早做好規劃。

慶豐富公司董事長許閔琁同時表示，「數據管理、持續改善、創新思考、享受生活」是慶豐富公司奉為圭臬的企業核心文化。建立組織和諧的幸福企業，創造值得信賴的品牌，員工是公司最重要的資產，透過本次「員工持股信託」之實施，讓員工定期定額投資公司股票，員工在公司安心、長遠發展的同時，也能落實公司「享受生活」的企業核心價值，共創公司與員工之間勞資雙贏的夥伴關係。