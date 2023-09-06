綜合統計處專委曹志弘表示，七月底、八月初的杜蘇芮、卡努颱風帶來豪雨，使得蔬果價格上漲，由於蔬果是購買頻度高的消費品，因此民眾對物價上漲會非常有感，同時也推升了8月通膨率（CPI年增率）至2.52％，創下今年2月以來最高。

雖然通膨率再度升逾2％，但曹志弘指出，颱風豪雨造成的蔬果上漲是短期波動，待蔬菜復耕上市，價格就會下跌，因此雖然8月通膨率創近七個月新高，但物價上漲壓力並沒有上升，這個月的上漲是短期的現象。

曹志弘表示，8月不含蔬果及能源的核心物價（核心CPI）年增率就降至2.56％，創下近五個月最低，核心物價觀察的是長期趨勢，由於外食費漲幅縮小、暑期循例上漲的娛樂服務費於9月起也會回跌，因此研判9月核心物價年增率將會繼續收歛。

此外，由於國際農工原料價格持續下跌，使得我國進口物價（依新台幣計價）呈連續六個月下跌，曹志弘表示，這反映輸入性通膨壓力也持續降低。