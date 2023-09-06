香港信報報導，恒指收盤跌6點，報18,449。國企指數升6點，報6,403。科指跌16點或0.4％，報4,176。大盤全日成交額為929.28億港幣。

個股方面，騰訊收盤跌0.4％，報327.6港幣，成交居首達53.81億港幣。成交規模第二大是碧桂園，收盤急升20.8％，融創再大漲68％，中國恒大爆漲82.9％。

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