香港信報報導，恒指收盤跌6點，報18,449。國企指數升6點，報6,403。科指跌16點或0.4％，報4,176。大盤全日成交額為929.28億港幣。
個股方面，騰訊收盤跌0.4％，報327.6港幣，成交居首達53.81億港幣。成交規模第二大是碧桂園，收盤急升20.8％，融創再大漲68％，中國恒大爆漲82.9％。
港股5日下跌387點後，6日多空爭持，成交額不足1,000億港幣。恒指開盤跌51點，報18,405，盤中最多跌200點，低至18,256，半日跌150點。午後掉頭回升，一度上漲36點，至18,492點全日高。
香港信報報導，恒指收盤跌6點，報18,449。國企指數升6點，報6,403。科指跌16點或0.4％，報4,176。大盤全日成交額為929.28億港幣。
個股方面，騰訊收盤跌0.4％，報327.6港幣，成交居首達53.81億港幣。成交規模第二大是碧桂園，收盤急升20.8％，融創再大漲68％，中國恒大爆漲82.9％。
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