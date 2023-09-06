一年一度的海洋老鷹嘉年華將於9月16日登場，屆時將會封街讓充滿節奏的森巴鼓聲與舞者，在街頭舞動熱情。（張志康攝）

一年一度的海洋老鷹嘉年華將於9月16日登場，基隆市政府當天下午2時到5時，將在市區進行交通管制。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

每年夏天基隆的兩大盛事，就是鷄籠中元祭以及海洋老鷹嘉年華遊行活動，基隆市政府總會封街，讓民眾能夠親身感受盛大的遊行活動。今年的海洋老鷹嘉年華遊行，將於9月16日在基隆市區盛大舉辦，市府觀銷處6日公布了當天下午的交通管制措施。

基隆市政府觀光及城市行銷處表示，海洋老鷹嘉年華遊行活動當天，交通管制時間自下午2時到下午5時，管制範圍由中山一路、中山橋及公園街以東（不含）、忠二路及仁四路以北（不含)、愛四路及愛五路以西（不含）、仁一路以南（不含）、海洋廣場及海域以南所圍設範圍。

觀銷處表示，若開車前往的民眾，可以利用西岸高架橋，將車輛停放到有400個停車格的西三停車場，只要步行10分鐘，就可以到底海洋老鷹嘉年華遊行出發地的海洋廣場。

另外，包括國道客運、市區公車，在遊行當天都有相關路線及站牌的調整，管制區域內的停車場及路邊停車格，在管制期間都禁止進出。

詳細的管制措施及規定，民眾可以利用基隆市觀光及城市行銷處網站查詢，網址為：https://www.klcg.gov.tw/tw/city/2633-276345.html。

海洋老鷹嘉年華自2011年開始舉辦，本來只是汐止夢想社區文教基金會所推動的小活動，希望將歡樂、熱情、友善的氛圍帶到全台灣各縣市。自2016年起，基隆市政府介入，活動一個月前在國門廣場設置工作坊，製作嶄新的道具及服裝，展現藝術家及夥伴融合在地特色創意。