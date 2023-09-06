黑木耳是常見菇類食材，不僅平價，更擁有許多營養價值。五股翔展診所院長傅裕翔就分享黑木耳的4大好處，包括維護腸道健康、幫助減肥、降低膽固醇、保護心血管。不過，有專家提醒，寒性咳嗽患者、易腹瀉者以及服用抗凝血劑藥物者，要特別小心食用。

傅裕翔在粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業」介紹黑木耳的4大好處，首先是維護腸道健康，他表示，其富含水溶性膳食纖維，有助腸胃蠕動和促進排便，改善便秘問題，達到腸道健康的效果。其次是能幫助減肥，醫師解釋，水溶性纖維的吸水力強，不但能降低食量，更可以增加飽足感。

再來是降低膽固醇，傅裕翔提到，黑木耳的膳食纖維能降低體內的膽固醇，減緩血糖上升速度，也能保護心血管，預防動脈硬化、腦中風等問題。最後是保護心血管，他說明，其含有多種抗凝血物質，可抑制血小板聚集於血管壁上，改善血液濃稠度，避免血栓，以此保護心血管。

不過，即便黑木耳有許多營養價值，某些族群食用時要特別注意。食療養生專家王明勇就曾指出，由於黑木耳的膳食纖維可活化胃腸蠕動，寒性咳嗽患者、易腹瀉者，應避免過量食用。

另外，根據台灣事實查核中心的報告指出，新光醫院心臟內科主任洪惠風提醒，攝食黑木耳可能與抗凝血劑藥物交互作用，反而可能有出血不止的風險；營養師李婉萍並補充，凝血功能異常者、手術前後、拔牙前後、女性月經期間，也不宜過量食用黑木耳，甚至應暫停食用。