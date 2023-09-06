大陸女星Angelababy（baby，楊穎）去年和黃曉明結束7年婚姻，兒子「小海綿」則由兩人共同撫養，雖然工作忙碌，仍會抽出時間陪伴兒子，近日，她送小海綿上學的過程全被拍下，溫馨畫面引起熱議。

有網友拍下baby送小海綿上學的過程，只見戴著帽子和口罩、打扮低調的她，熱褲下的一雙纖細長腿相當吸睛，讓人忍不住多看幾眼，而她把兒子送到教室門口、看著他進教室才離開，散發十足母愛。

此外，網友也曝光家長群組的截圖，baby的暱稱是「max媽媽」，黃曉明則是「Max huang爸爸」，從兩人的頭像看來，也被調侃有不小的年齡差。而小海綿也被爆料讀上海中學國際部小學，1學期學費7萬人民幣（約31萬台幣）。

baby和黃曉明離婚後，把重心都放在全力拚事業，在戲劇、綜藝和時尚活動上都有亮眼表現，而親民的她，對於粉絲私下要求合照，幾乎都不會拒絕，即使是素顏也不會拒絕，而她也曝光原因，原來小時候追過星的她，見到偶像都很感動，因此認為能見到偶像或互動就是很好回憶，所以就不忍拒絕。