天然災後臨時人力，投入16鄉鎮市，計畫比照「安心即時上工」模式，時薪176元，上限150小時

海葵颱風重創台東，災後復原工作繁重，急需人力物力支援，台東縣長饒慶鈴今透過臉書宣布，已向勞動部爭取100名天然災後臨時人力，投入16鄉鎮市，計畫比照「安心即時上工」模式，時薪176元，上限150小時，最快下周正式公告。

海葵颱風過後至今，台東各地停水停電、倒樹阻路災情待援，國軍今派遣災後復原兵力201人、19車，台東縣長饒慶鈴也向中央求援，爭取100位天然災後臨時人力，循「安心即時上工」模式協助各地重災區災復。

饒慶鈴表示，海葵颱風讓台東成為重災區，後續環境整理清運、農損申請都急需人力，台東縣政府已向勞動部爭取100位天然災後臨時人力，投入16鄉鎮市公所災後復原，由各公所提報，並以最快時間送勞動部核定，若有需求將再增加雇工人數。

台東縣社會處長陳淑蘭表示，目前東河鄉公所提報40名，台東市公所也提出50名人力需求，勞動部預計這周先行審查，最快下周可進用。

陳淑蘭說，臨時人力時薪176元、每月時數上限為150小時，工作內容由各公所視災復需求交辦，設籍、居住或受雇於災區而失業者皆可檢附相關文件至就業服務中心登記，各公所將依需求辦理面試，工作期間為3個月，屆時將視各公所需求再決定是否延長。