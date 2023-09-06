賴品妤競選辦公室公布競選海報。（賴品妤競選辦公室提供）

日前因綠能議題及跌倒事件惹得滿城風雨的民進黨立法委員賴品妤，今（6）日在網站及臉書公布競選海報，爭取連任新北市第12選區立委。賴品妤競選辦公室指出，海報中的競選標語「衝啊！賴品妤」字樣藏有彩蛋，是由賴品妤3年半的政績所拼組而成。賴品則妤說，滿的政績以及鄉親的支持，就是她最好的連任方程式。

賴品妤表示，這3年半除了眾多地方建設、處理6000多案服務案件外，她在國會的表現也經得起檢驗。至目前加上共同提案提出了234部法律提案，主提295案預算案；在主責委員會的出席率100％、質詢率也是高標。

賴品妤說，她在立法院長期關注世代正義、居住權益、交通平權、教育文化、育兒協助及性平議題。雖為執政黨立委，但她始終秉持「年輕人的叛逆」積極監督；如在率先質詢的個資外洩案、海外人口販運案及權利回復條例中，都扮演者推動政府前進的角色。

賴品妤強調，本土立場的年輕民代非常容易成為藍營霸凌、鎖定攻擊的標的，但是她不畏戰，因為滿滿的政績以及鄉親的支持，就是她最好的連任方程式。