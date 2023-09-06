花蓮縣府與水利署合作改善吉安鄉光華排水設施，有效在海葵颱風期間減緩積水問題，行政院長陳建仁今天也特別前往了解治理成效。（羅亦晽攝）

水利署長賴建信以照片方式，說明花蓮縣吉安鄉光華排水改善前後的治理情形。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉光華排水設施過去因排水不及，每逢暴雨附近居民就須承受淹水之苦，經縣府爭取前瞻計畫三期改善，並完成第一、二期工程，有效在海葵颱風期間減緩積水問題，第三期預計年底完工。行政院長陳建仁今前往視察成效肯定地方與中央攜手防洪工作，希望未來持續合作，為縣民打造安全、不受洪水影響的生活。

光華排水全長約1172米，上游匯集農水署灌排尾水及光華村道路雨水區域約2.68公頃，是鄉內重要區域排水系統之一，過去因強降雨期間排水不及，附近居民飽受淹水之苦，縣府為解決問題，自2020年爭取水利署補助三期應急改善工程，獲6750萬元經費挹注，目前已完成第一、二期工程。

行政院長陳建仁今天在內政部長林右昌、工程委員會主委吳澤成、立委傅崐萁、縣長徐榛蔚等人陪同下，前往光華排水視察海葵颱風縣內治水辦理情形，並聽取水利署長賴建信說明整體治理情形。

賴建信指出，第九河川局自2006年起便與縣府合作，在易淹水地區投入排水治理計畫，分別已完成聯合排水、濱海排水，目前正在施作光華排水第三期工程；他為呈現施作排水系統效果，接著以照片比較光華排水改善前後情形。

他說，2017年卡努颱風為地區帶來329毫米總雨量，淹水面積約0.3公頃，淹水時間長達3小時，今年海葵颱風地區總雨量約366.5毫米，卻未傳出淹水情事，顯見排水治理系統在強降雨期間有效改善積淹水問題。

他說，光華排水主要是利用前瞻計畫，幫助縣府執行拓寬瓶頸段及改善通洪斷面方式，解決地區機淹水問題，目前已完成803公尺，治理的最後一哩路程預計在12月20日完成，屆時將與另外兩個排水系統一起改善鄉內淹水問題。

陳建仁肯定地方願意主動提出防洪計畫，攜手中央讓治水達到成效，尤其此次海葵颱風的效果最為明顯，希望未來能繼續合作，為縣民帶來安全，不到洪水影響的生活。

徐榛蔚提到，此次防洪治理檢測出治山防洪的重要性，感謝水利署給予建議，讓縣府得以啟動南區大禹、酸柑的排水，不過花蓮市與吉安鄉有些地方屬都市計畫區的老城區範圍，不過花蓮地震頻繁，很多地方排水逐漸老舊，甚至因地震錯位，不過地方經費有限，沒辦法一次完成更新，希望中央給予支持，強化整體的排水效果。