英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天證實，英國將把俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）列為恐怖組織。

法新社報導，夏普斯告訴「天空新聞網」（Sky News）：「考慮到他們涉入的活動，就英國而言，未來參與該組織將違反法律，這很重要。」

在夏普斯發表評論前的數小時，英國媒體報導，內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）將依反恐法，把瓦格納集團列為「受取締」組織，使之與伊斯蘭國（Islamic State）和蓋達組織（al-Qaeda）並列。

據報導，布瑞弗曼說：「瓦格納是暴力、四處破壞的組織，是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）在俄羅斯海外的軍事工具。」

「在蒲亭政權決定如何處理其創造的怪物時，瓦格納持續進行破壞活動，只是持續達成克里姆林宮的政治目標。」

根據2000年恐怖主義法（Terrorism Act），如果遭認定涉及恐怖主義，內政大臣有權取締該組織。根據取締命令，支持這個組織的行為視同犯下刑事罪。

根據相關報導，依法禁止瓦格納集團的措施草案將於今天送交國會。

夏普斯說，這些措施將禁止英國境內民眾「主動參與」瓦格納集團，或展示集團標誌。

英國7月宣布制裁13個位於非洲、與瓦格納集團有關的個人與企業，並指控瓦格納在當地犯下殺戮和虐待等罪行。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1120906