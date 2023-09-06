陳紹晃說，今年持續調整收益結構，側重無風險的恆常性手續費收入，截至第二季，手續費淨收益為22.83億元，較去年同期成長7.94％，其中約有15.31億元來自於財富管理手續費淨收益挹注，亦成為第二季手續費淨收益的主要成長動能；財務操作方面，有鑒於利率維持高檔、台美利差仍大，受惠於換匯收益持續挹注，帶動上半年金融商品淨收益及兌換損益37.54億元，較去年同期成長397.88％。

資產品質方面，今年上半年考量資本適足率對放款量能的影響，該行以挹注盈餘為主，在資產品質可控範圍內加速資本累積，截至今年6月底，各項資本適足比率皆有改善，資本適足率提升至13.33％、第一類資本比率提升至9.67、普通股權益比率提升至8.28％，逾期放款比率為0.18％、備抵呆帳覆蓋率為700.86％，兩項比率皆優於去年同期表現。

大陸暴險部分，該行截至今年6月底對大陸地區法定暴險金額為112.93億元，占上年度決算後淨值的10.93％，較去年同期暴險金額減少115.18億元，考量大陸經濟發展具高度不確定性，有關大陸分行經營策略仍維持審慎保守的發展方式；金融資產評價部分，隨著升息步入尾聲、資本市場逐漸回穩、該行截至今年7月底，FVOCI評價的金融資產損益已轉虧為盈，其他權益已回升轉正，回升部分可望迴轉為可分配盈餘於未來年度發放。

陳紹晃表示，展望下半年，該行業務拓展將延續「優化資產品質，開創多元獲利」兩大策略方向，利用承作風險權數較低業務，如個人自住的房貸業務，並善用中小企業信保基金保證機制承作中小企業放款，以提升授信資產品質及資本適足率。

在海外業務方面，考量2023年景氣受通膨、美國升息及地緣政治等因素影響，經濟成長存在高度不確定性，將持續重視授信品質，降低存款資金成本，以強化獲利能力。