一年一度購物節又來了！邁入第13年的台南購物節過去12年參與人次逾150萬、締造近200億元活動效益，2023台南購物節9月15日登場，台南市政府今天公布最大獎是百萬名車，至於是否加碼抽輕豪宅？據了解還在討論、努力中。

台南市政府今天在永華市政中心宣傳即將登場的台南購物節，黃偉哲端出百萬名車、iPhone14 Pro Max等多項好禮，歡迎全國民眾前來台南消費購物抽大獎他說，這次大獎集結「海陸空」，有百萬名車還有機票、遊艇遊港等大獎。

黃偉哲表示，台南購物節邁入第13年，品牌已經打響，更可說是全台最悠久、最經典的購物節，市府不斷優化創新，希望帶給民眾不一樣體驗享受，也帶動消費熱潮。

他說，透過祭出大獎結合購物節帶動人潮前進台南消費，尤其明年適逢台南400盛典並辦理台灣燈會，期盼透過購物節暖身開場，帶動台南整體消費熱潮。經發局表示，今年有別於以往用單筆消費滿額才能抽獎的機制，改成消費累計滿100元就可以獲得1組序號，不論發票或收據，即使小額消費也能有中獎機會。

至於不少民眾最關心的都是有沒有房子可抽，主要是台南購物節從2020年起推出送房子當壓軸大禮，連續3年送出5戶輕豪宅。但經發局也說，是否延續抽房子仍未定，希望以更多元豐富型態包裝購物節，到底會不會有輕豪宅可抽？現階段還在努力中，先賣個關子。

經發局表示，即日起至9月14日前到官網註冊會員，有機會獲得回娘家好禮iPhone14 Pro Max，正式活動從9月15日至明年3月10日，歷時超過半年，活動包含「周周抽iPhone」、「月月shopping月月抽」、「雲端shopping加碼抽」及「市民shopping專屬返現抽」等，此外，更推出兩大主題活動「跟著一起動吃動」與「iShopping萌寵親子派對」及百貨精品行銷周、多場次商圈行銷等。