吳武雄指出，由於營收占比大約80％的大陸市場，正待回溫，基士德K-Y今年上半年每股淨損0.05元，不過，因去年開始轉進國內公共工程，加上轉投資的企業，也獲得高雄煉油廠汙染整治工程，下半年在工程款和投資收入的認列之下，有機會虧轉盈。

他說，目前在手的水資源相關工程，包括新北市清潔隊污水處理納管統包工程、農業生物科技園區水資源處理場第3、4期擴建工程暨委託水資場、淨水廠及動力中心代操作、以及屏東縣林邊鄉A幹線抽水站增設永久式抽水機工程，各有3,988萬元、1.92億元、以及2.398萬元，總計約2.55億元，完工期程預估最快在今年底到明年8月中旬。

基士德-KY轉投資、持股23.25％的裕山公司，在「高雄煉油廠土壤及地下水污染整治」招標案中，已在8月初取得西區整治案，得標總金額27.19億元，預計在2026年底前完工。

他說，「高雄煉油廠土壤及地下水污染整治」西區標案，在工程啟動之後，裕山公司將依工程進度，認列工程款收入，而基士德-KY將根據持股比例認列投資收入，成為未來的穩定營收來源之一。