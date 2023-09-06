南科已成全球最完整的半導體產業聚落，為了持續壯大南台灣科技廊帶，並協助園區既有廠商邁向國際市場，搶攻訂單，南部科學園區管理局6日帶領轄內園區13家廠商，進軍2023國際半導體展，共譜台灣半導體新篇章。

南科管理局6日表示，「2023國際半導體展」從9月6日至8日，一連3天在南港展覽館展出，該局帶領轄內園區13家廠商參展，協助園區既有廠商邁向國際市場搶攻訂單。

南科管理局說，台灣近年因半導體產業在世界聲名大噪，南科在製造及設備零組件領域執關鍵地位，伴隨台積電5奈米、3奈米等先進製程落腳、ASML設立EUV全球技術培訓中心、ASM引進VR訓練技術設置培訓中心、默克設立半導體科技園區後，儼然成為全球最完整的半導體產業聚落。

此次參展商主要聚焦材料、設備暨零組件、光學系統以及特殊合金等領域。其中，中佑是台灣首家3D列印用金屬粉末的製造商，生產高純淨度、高堆疊性之球型粉末。

立創光電提供高階光電檢測方案，包含膜厚、形貌、翹曲、半導體磊晶層/Micro LED缺陷、螢光及拉曼分析等。宇川生產高純度高品質的前驅物，廣泛應用於半導體ALD製程、WBG寬能隙材料、生醫及電池等。台灣阿美特克專司精密測量儀器和光學系統，產品廣泛用於半導體、平面顯示器、光學製造、通訊等領域。

皇亮專注於CNC精密零件生產、製造、研發，可依據客戶需求提供不同製程的OEM/ODM/CDMO服務。統新光訊研發光學鍍膜技術，除光通訊產品外，也將鍍膜技術延伸應用於車用感測及醫療檢測儀器。棕茂為國內第一家橫跨半導體及生醫產業，結合臺、德、日技術的精密陶瓷及生醫陶瓷專業製造商。

中鋼集團旗下「鑫科」主力於半導體、面板領域用的靶材、蒸鍍材及高端產品開發。正鉑雷射提供雷射加工與大氣電漿之應用設備，彈性客製解決方案、智慧潔淨。克瑪里生產3.7KW高性能正壓渦輪風機，效率高達76％以上。

建佳專注於工廠自動化系統整合及ESG節能減碳技術開發。律勝專精於功能性聚醯亞胺及尖端薄膜製造開發，包含RDL應用之封裝材料PSPI及PSPBO。台灣氣凝膠生產之氣凝膠複合材則擁有無毒且優異的防火、隔熱性能。

南科管理局表示，南科除既有台南、高雄園區之外，持續擴建及新設台南三期、橋頭、嘉義、屏東等園區，行政院也已核定楠梓科學園區籌設計畫，未來，南科將持續導入學研技術厚植園區研發量能，打造兼具科技與環境永續的新世代園區，並擴散成熟產業聚落效應，建構南台灣科技廊帶及強化區域經濟韌性。