投資詐騙猖獗，行政院副院長鄭文燦6日指出，今年上半年打詐金額達33.7億元，希望減少詐騙的同時，還能恢復人民生活的安全感、信賴感，讓社會是溫暖且有信賴感。

內政部警政署統計，近年來假投資詐騙案件逐年成長，從2017年1,074件，到2022年多達6,600件、暴增逾5倍。中央除推動打詐綱領，也導入疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制。

鄭文燦出席華南銀行與工商時報共同舉辦的「反詐騙論壇－杜絕詐騙，建構信賴社會」致詞指出，詐騙開始出現智慧化、組織化或者跨境狀況，所以政府陸續推出打詐五法，以及打詐綱領1.5等，並持續與民間單位合作因應。

鄭文燦提到，去年銀行約阻詐8,000件、金額超過42億元，今年上半年臨櫃阻詐大概有5,050件、金額是33億7,800萬元；針對涉及詐欺的境外金融帳號，則啟動預警機制，並將受款帳戶圈存、止扣時點延長至48小時。

鄭文燦說，第三方支付部分，針對涉嫌詐騙的環節，做類似實名制的檢查，並從金流端阻詐，包含網路投資實名制的電商稽查、下架機制等，電信端則從簡訊的語意分析阻止大量發行、對詐騙電話建立攔截機制等，盼將詐騙案件減少外，還能恢復人民生活的安全感、信賴感，讓社會是溫暖而有信賴感。

警政署副署長李西河指出，數位時代的犯罪者不用到現場，就能夠隱匿身份、跨境跨域犯罪，全世界都面臨這樣的問題，所以政府成立打詐國家隊，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向積極打詐，其中識詐是最重要的。

李西河強調，165反詐騙諮詢專線，去年進線數達39萬件，發現警示帳戶4.3萬個，圈存金額約達2.7億元，對於詐騙電話，也馬上跟電信業者聯絡，防止後續詐騙，同時也與各金融機構、全民合作打詐。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬強調，華銀已率先在6月17日與台北市政府警察局信義分局合作舉辦「防詐守門員」打造368鄉鎮金融防謢網防制詐騙宣導活動。另外，華銀也會持續與警方共同合作，打造更堅實的金融防護網，提升堵詐、阻詐成效。

張雲鵬指出，新型態詐騙手法不斷推陳出新，面臨更多的挑戰，對於這些威脅，華銀已經採取了各種因應措施，「金融防詐」是華銀極度重視的議題，防詐需要所有民眾共同參與，將持續強化相關防制金融詐騙措施，保障民眾的財產，消弭詐騙對社會產生的困擾。