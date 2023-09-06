「基隆明日之星國際籃球訓練營」是由基隆市國高中籃球隊學生組成，透過彼此切磋，深化技術上的訓練及交流。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為發展基隆市籃球運動並鼓勵學生勇敢追夢，基隆市教育處特別邀請NBA丹佛金塊隊今年賽季的冠軍成員小波特(Michael Porter Jr.)蒞臨基隆。前日小波特預計來台的消息就已被熱烈討論，目前確定他將於9月7日上午蒞臨於安樂高中舉行的「基隆明日之星國際籃球訓練營」親自指導基隆市國高中籃球隊學生，進行技術上的訓練及交流。

教育處說，美國職業籃球隊「丹佛金塊」，實力戰將小波特今年僅25歲，就幫助球隊闖進NBA總冠軍賽，並拿下隊史首冠，是該隊最大的功臣之一。在高中就成為知名全美籃球明星的他，不但幫助學校拿下全州冠軍，還打出29戰的全勝戰績，美國知名體育節目更直接評為「全州最佳新人之一」。

雖然他大學歷經背部傷勢困擾，導致中間籃球路稍不順遂，但憑藉著堅強的實力與努力，最後脫胎換骨，站穩在籃球界上，成為一段振奮人心追求夢想的故事。

教育處表示，本市籃球風氣相當興盛，每年度辦理籃球社區聯誼賽、3對3籃球鬥牛賽等，廣受學生好評，許多籃球好手也都為基隆出身。這次邀請到實力派球星小波特與高中同學們互動，不僅可以激勵同學勇敢追逐夢想，也能進行籃球交流指導，訓練同學球技。

教育處提到，小波特本人也非常期待基隆的海鮮特產與美食，並且也將欣賞和平島特殊地質景觀、沙灘泳池。相信透過運動的國際交流，可以激發學生們對籃球的熱情，並透過專業指導更上一層樓，讓未來本市籃球運動蔚為茁壯，也能同時接待國外友人在基隆做特色觀光，也是相當好的城市宣傳。