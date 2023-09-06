中央災害應變中心今（6）日下午舉行海葵颱風第14次工作會報，宣布此次工作會議結束後，進駐單位回歸各部會應變機制，協助地方災後重建。

副指揮官消防署長蕭煥章表示，海葵颱風造成農、林、漁、牧業損失嚴重，行政院長陳建仁今日也到花蓮視察農損情形，請農林漁牧組加速辦理災損調查及展開救助作業。另有關道路交通、水電維生管線搶修及後續環境清理等工作，請各主管機關本於權責盡速處理。

中央災害應變中心統計，截至今日各部會累計出動3344人、各式車輛1091輛及各式機具274具、開設4處收容所完成19人收容安置。至於地方政府跨域協助部分，高雄市環保局同意支援台東縣20輛抓斗車、10輛運土卡車、市府工務局也調派10輛抓斗車與運土卡車，總計近百名人力整裝前往台東馳援，全面展開災後環境復原工作。

蕭煥章表示，現階段的重點工作已調整為災後重建作業，中央災害應變中心自本次工作會議結束後，回歸各部會應變機制，各部會隨時注意氣象局發布「天氣警特報」，本於權責執行各項防救災任務，後續復原相關事宜亦請各單位賡續辦理。另撤除後，如地方政府有需申請中央支援事項，可循現有各部會救災資源申請機制及規定提出申請。

蕭煥章強調，接連蘇拉及海葵2個颱風帶來的豪雨，造成山區及易致災路段土壤含水量仍高，昨天發生震央在嘉義縣新港鄉的淺層地震，亦請各部會應持續留意，並提醒民眾做好防震準備。另外內政部今年規畫於新竹舉辦921國家防災日演習，明年則於嘉南及澎湖地區辦理，9月8日也要召開921地震國家防災日記者會，對民眾加強防災宣導，全面提升防救災的能量與防災的韌性。