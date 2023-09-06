華格納兄弟檔逞威，哥哥莫瑞茲(左)貢獻13分，帶領德國擊敗拉脫維亞，取得四強門票。(路透)

雖然當家球星薛洛德嚴重失常，但效力於NBA魔術隊的華格納兄弟檔聯手逞威，帶領德國隊81比79驚險擊敗本屆最大黑馬拉脫維亞，相隔21年之後再次闖進世界盃四強。

今年夏天從湖人轉戰暴龍的薛洛德，無疑是德國隊當家一哥，沒想到在世界盃八強賽狀態欠佳，前7次出手全部失手，也讓德國隊首節落後1分陷入苦戰。

幸好德國隊還有華格納兄弟檔，兩兄弟在沒有先發上陣的情況下扛起攻防重任，弟弟法蘭茲拚戰23分鐘，8投5中，攻下全隊最高16分，外加8籃板、3助攻，哥哥莫瑞茲3次出手全部破網，貢獻12分，歐布斯特挹注13分，在驚滔駭浪中驚險拿下本屆賽事6戰全勝，也是至今唯一不敗之師。

8月來台參加世界盃熱身賽的拉脫維亞分組預賽僅輸給加拿大，以分組第二晉級16強循環複賽，然後在複賽先後擊敗西班牙與巴西，打出4勝1敗的絕佳戰績。此役又一路與德國隊糾纏，甚至在最後關頭2分鐘內打出8比0攻勢，將落後差距縮小至2分，無奈最後一擊超遠三分球失手，最終以2分之差飲恨落敗。查加爾斯24分、8助攻勇冠三軍，貝坦斯20分，可惜雙拳難擋四掌，神奇之旅止步八強，接下來只能打5-8名排名賽，但仍創隊史最佳紀錄。