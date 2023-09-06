在各種藝文演出中，尺度萬一沒有拿捏好，通常都會造成爭議。最近大陸有民眾分享欣賞享譽國際的楊麗萍舞團最新演出，舞蹈卻驚見「陰陽雙修」情節，男、女舞者穿超少還做出親密姿勢；對此，身為負責人的金牌女舞蹈家楊麗萍不避諱地說，「這是藝術的一種，不是所有人都能理解」。

綜合陸媒報導，有網友將去看楊麗萍舞團表演的照片放上網，表示男舞者只穿丁字褲、露出半個屁股，女舞者則是身穿薄紗，二人做出遊走尺度邊緣的動作，甚至碰觸到私密部位，連成人看了都可能臉紅心跳；許多人認為楊麗萍舞團的表演，根本已算是「兒童不宜」。

不過，楊麗萍舞團這次的表演早有介紹，「這版《春之祭》加入了『萬物生』，『陰陽雙修』」，而負責人楊麗萍也毫不避諱，坦言這就是「陰陽雙修」的藝術表現，更清楚明白並非所有人都能理解；另外楊麗萍先前編舞就被罵過很多次，她依舊貫徹自己的理念，不理會網友的批評指教。

但楊麗萍舞團表演還是有很多網友表達支持，「不知道還以為我活在古代呢？這麼封建嗎？」、「藝術看不懂就別看，不愛看就不要看」、「反正本來就不是給小孩看的啊」、「楊麗萍的作品最崇尚自然，視覺效果極為震撼好嘛！」