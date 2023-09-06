台北市衛生局6日公布夜市及日市即食截切水果攤販抽驗結果，發現艋舺夜市攤位「男哥現削水果」水梨被檢出不得添加的甜味劑糖精，已要求業者下架，且由於業者是第二次違反規定，將開罰6萬元罰鍰。

衛生局這次總共抽驗25件產品，檢驗甜味劑13項，檢驗結果1件不符規定，不合格率4％。

根據不合格名冊，艋舺夜市攤位「男哥現削水果」 的水梨被驗出不能驗出的甜味劑糖精。衛生局表示，業者已違反「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，已命下架不得販售，也將依《食品安全衛生管理法》開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，糖精是人工合成的甜味劑，甜度是一般蔗糖300至400倍，人體無法分解代謝，可由尿中直接排出，衛生福利部規定糖精可使用於瓜子、蜜餞、梅粉及碳酸飲料等產品，用量及使用限制也有規定，因此糖精不得使用於生鮮截切水果。

衛生局呼籲，業者應注意製售產品衛生，避免使用來路不明液體浸泡、使用食品添加物應遵守規定，選擇購買具有產品登錄碼的食品添加物，遵守使用範圍並注意使用限量，使用品質符合食品添加物規格標準的產品。

衛生局將持續抽驗即食截切水果產品，業者勿心存僥倖使用非法添加物浸泡處理截切水果食材。