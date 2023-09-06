中國政府網公告指出，要立足東莞對台交流合作基礎和粵港澳大灣區資源稟賦，聚焦科技創新和先進製造，深入推進要素開放和制度開放，充分發揮台胞台企在建設現代化產業體系、實施創新驅動發展戰略、構建開放型經濟新體制、深化兩岸交流合作。

此外，要不斷探索新模式、優化台胞台企發展環境，努力打造兩岸產業創新發展的新引擎、科技創新合作的新高地、社會人文交流的新樞紐、海峽兩岸暨港澳地區交流合作的新平台。