中國政府網公告指出，要立足東莞對台交流合作基礎和粵港澳大灣區資源稟賦，聚焦科技創新和先進製造，深入推進要素開放和制度開放，充分發揮台胞台企在建設現代化產業體系、實施創新驅動發展戰略、構建開放型經濟新體制、深化兩岸交流合作。
此外，要不斷探索新模式、優化台胞台企發展環境，努力打造兩岸產業創新發展的新引擎、科技創新合作的新高地、社會人文交流的新樞紐、海峽兩岸暨港澳地區交流合作的新平台。
2023「台商一起來，融入大灣區」主題活動暨第十四屆東莞台灣名品博覽會將於9月6日至10日在廣東舉辦。大陸國務院6日公布，原則同意「東莞深化兩岸創新發展合作總體方案」，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸融合發展。
中國政府網公告指出，要立足東莞對台交流合作基礎和粵港澳大灣區資源稟賦，聚焦科技創新和先進製造，深入推進要素開放和制度開放，充分發揮台胞台企在建設現代化產業體系、實施創新驅動發展戰略、構建開放型經濟新體制、深化兩岸交流合作。
此外，要不斷探索新模式、優化台胞台企發展環境，努力打造兩岸產業創新發展的新引擎、科技創新合作的新高地、社會人文交流的新樞紐、海峽兩岸暨港澳地區交流合作的新平台。
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