Breeze Super半島精品店 半島迷你名茶奶黃月餅禮盒，1520元。（微風提供）

Breeze Super/BREEZEONLINE半島精品店主廚推薦奶黃月餅禮盒，1780元。（微風提供）

看好中秋節送禮商機，微風集結中秋禮盒：頂級水果、世界名肉、米其林餐廳指定肉品，及飯店頂級月餅等上百款禮盒，平均價位落在千元左右，滿足高質感精緻送禮的需求。Breeze Super觀察到消費者對於香港奶黃月餅特別偏愛，銷量排行前5名中，奶皇月餅就占據3個位置，而消費者也針對送禮預算提高提供1至2成，皆以半島精品店、香港皇玥餅藝、老爺酒店、台北君悅酒店等名店中秋禮盒為主，目前買氣較去年同期成長兩成以上。

微風整理中秋禮盒5大銷量排行：半島精品店主廚推薦奶皇月餅、半島精品店迷你名茶奶黃月餅、台北君悅酒店韻悅豐華中秋寶盒、香港皇玥餅藝經典流心雙輝月餅、老爺酒店經典雙層組合，其中，半島酒店主廚推薦奶皇月餅，及迷你名茶奶黃月餅更是搶訂的目標，消費者大多一口氣下單5、60盒。

除了可在微風超市訂購外，BREEZEONLINE微風精品線上今年更攜手世界麵包大賽冠軍王鵬傑，獨家聯名微風KAZEMON 熊的限量中秋禮盒，一開賣當日銷售即超過150盒。另今年也特別引進蛋黃酥四大天王禮盒，集結法朋李依錫、陳潕洸、吳寶春、王鵬傑四大天王推出的世界冠軍蛋黃酥禮盒，將於本周快閃販售，明（7日）12:30於微風南山Breeze Super、9月9日（六）12:30微風廣場 Breeze Super現場開賣。