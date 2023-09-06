你看到的不是科幻片的道具，而是Dyson研發的Dyson Zone空氣清淨降噪耳機，提供純淨高傳真音質，搭配先進的降噪功能、清晰通話品質，並可捕捉都市中常見的酸性有害氣體與微粒污染。

整部耳機共有11個麥克風，使用其中 8 個麥克風每秒監測周圍的聲音 384,000 次，阻擋高達 40db 的環境噪音。透過智能訊號處理，驅動器的輸出更均衡，與主動降噪功能相結合，將整個頻率範圍內的諧波失真中和至低於人耳可辨識程度，忠於音樂家創作的原始音樂品質。

Dyson Zone空氣清淨降噪耳機，應對都市噪音和空氣污染隱憂。（Dyson提供／古明弘台北傳真）

精密設計的壓縮機以高達9750rpm的速度旋轉，將空氣吸入雙層濾網中。第一層靜電式濾網以帶負電荷的靜電濾料捕捉超細微粒，如過敏原、工業燃燒和建築工程等99%小至0.1微米的顆粒物。第二層富鉀碳層過濾器專門捕捉有害的氣體污染物，如二氧化氮、二氧化硫和臭氧，以及城市中的異味，如工程煙霧、污水或地鐵的霉臭味等，濾網的使用壽命可達12個月。

Dyson Zone 空氣清淨降噪耳機 (晴空藍配亮銀色)，建議售價2萬8900元。（Dyson提供／古明弘台北傳真）

耳機配備非接觸式面罩，獨特設計的形狀和彎度可確保在側風環境下也可有效地將潔淨空氣輸送至使用者口鼻。在自動模式下，Dyson Zone空氣清淨降噪耳機內建的加速傳感器將偵測使用者運動速度的變化，能適當地調整淨化氣流。如偵測到使用者尚未配戴耳機時，則進入待機模式；將可拆卸面罩向下傾斜時，則啟動對話模式，停止淨化空氣並暫停音樂。

Dyson Zone Absolute+ 空氣清淨降噪耳機 (普魯士藍配亮銅色)，建議售價3萬1900元。（Dyson提供／古明弘台北傳真）

這款耳機由先進的鋰離子電池供電及使用USB-C充電，可提供長達50小時的超低失真音樂播放，或 4 小時的空氣淨化及音樂播放，並可在 3 小時內充電至 100%。

Dyson Zone Absolute+與一般Dyson Zone 空氣清淨降噪耳機最大的差別是多了一對靜電活性碳濾網，另有旅行專用盒、飛行專用配件組合、軟布袋。