2023年地價稅將於11月1日開始徵收，新北市政府稅捐稽徵處表示，如果土地符合特別稅率10‰課徵地價稅規定，務必把握節稅良機，在今年9月22日前向稅捐稽徵機關申請，經過核准今年就能適用特別稅率，而9月23日以後才提出申請的民眾，就得等到明年才能適用特別稅率。

稅捐處進一步指出，符合申請按特別稅率10‰課徵地價稅的項目有「工業用地」及「其他事業用地」2項。

工業用地指的是，依法劃定的工業區、工業用地及工業主管機關核准工業或工廠使用的土地，且按工業主管機關核定規畫使用者；及在依法劃定的工業區或工業用地公告前，已經在非工業區或工業用地設立的工廠，且經政府核准有案者，直接供工廠使用的土地。

而其他事業用地則是，礦業用地、私立公園、動物園、體育場所用地、寺廟、教堂用地、政府指定名勝古蹟用地、經主管機關核准設置的加油站、依都市計畫法規定設置供公眾使用的停車場用地(但臨時路外停車場用地不適用)及其他經行政院核定的土地，按目的事業主管機關核定規畫使用者。

稅捐處表示，除了臨櫃、郵寄外，還可以到稅捐處網站線上申辦，如果仍有地價稅疑問，也能撥打服務電話(02)89528625洽詢，提醒民眾務必在22日前提出申請適用特別稅率課徵地價稅。