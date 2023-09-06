世界第1艘核動力航空母艦企業號（CVN-65,USS Enterprise）於2012年退役，結束了半個世紀的服役生涯。不過，如此巨大的核動力軍艦，如何拆解是個問題，其間涉及確保機密、核安全與核輻射外洩的各種問題。美國海軍日前終於選擇「替代方案 3」，也就是交給民間商業廠商處理，這樣做的好處是效率、節省成本，以及不會佔用海軍船塢。

警報5(Alert5)報導，美國海軍表示，大概有3個潛在地點可以進行企業號的拆除工作：維吉尼亞州紐波特紐斯(Newport News)；德克薩斯州布朗斯維爾(Brownsville)；或阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)。這3個地方都有足夠大的船廠可以進行工作。

企業號的上層結構、機庫等部份沒有核能安全問題，拆除的技術門檻不大，真正具有挑戰的是它的核動力系統，也就是8座A2W核反應爐，當年受限於技術， A2W的功率不夠高，竟要串連8座才有足夠的功率；之後的尼米茲級航艦，只安裝2座A4W核反應爐，就可達到相同的動力。

受委託的廠商要設計專用的吊具與防輻射隔板，並採用遙控操作技術，才能逐漸拆卸與分解，再裝進特別設計的防輻射容器中，運送到美國海軍的核廢棄物處理場，那裡已收容了上百件廢棄核動力軍艦的帶輻射廢棄組件。

假如是美國海軍執行拆除，需要15年或更高的時間，因此交由民間廠商的「替代方案3」，因為是分包給各個專業公司執行，整個過程可加速，大約5年就可完成。