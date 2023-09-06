打臉民進黨！賴清德老家證實是違建 新北市府：將依法開罰 @ChinaTimes ​

民進黨總統參選人賴清德被掀出老家是違建，民進黨在闢謠專區澄清為錯誤消息，但新北市政府地政局今(6日)證實該處是違建，且該土地使用類別確屬於礦業用地，引發熱議。經濟部礦務局代理局長徐銘宏表示，對礦業用地判定標準是採「現況認定」。有網友則指出，山坡保育地不能蓋民宅，想蓋就只能變更地目。PTT鄉民直呼「山坡、保育、礦業三地合一！要怎麼都合法我就問？」、「變更地目還不簡單？三天火速過件！」

雖然新北市地政局指賴清德老家違建，也蓋在礦業用地上，但經濟部礦務局代理局長徐銘宏表示，目前只是新北市收到檢舉，經由媒體報導得知，還不知道地號，後續得由新北市提供地號，才能去查詢過去資料做比對。依照《礦業法》，如屬礦業用地，上面須有採礦、選礦作業事實。徐銘宏強調，該局對礦業用地判定標準是採「現況認定」，早期萬里是採過煤礦，但現在應該沒有採礦事實，所以初步看來不屬於礦業用地。

徐銘宏提到，這幾年也有類似案件，當土地所有權人來申請，該所查訪也是採現況認定，如非屬礦業用地，就會同意變更。當所有權人拿到公文，就可去申請蓋民宅或一般住宅使用。此外，也有官員直呼「現在北部都沒什麼礦了，用礦業用地去管制說不過去！」

PTT鄉民表示「來了來了」、「就地合法」、「說不過去，解套啦～就地合法」、「沒礦了，礦務局也可以廢了」、「黨說什麼就是什麼，我知道啦」、「綠色不可能違法，違法就修法變合法」、「見招拆招大法，時空背景不同之術？」、「黨不喜歡你這樣說」、「就地合法，整村都會感謝民進黨了」、「沒礦就合法？分區分好玩的？以黨領政」、「看來要準備就地合法」、「說不過去有兩種，給賴過跟不給賴過」。

有網友指出，就算不用礦業用地去管制，但使用分區是山坡保育地，所以聽起來像是連使用分區都能改的意思？「查了一下，山坡保育地不能蓋民宅。想蓋就只能變更地目。」

鄉民對此直呼「變更地目很難？黨在國會可是過半的呢」、「山區保育地變更地目真的太硬了吧www」、「你知道太多了，人家權貴很好處理的」、「違法就修法修到過」、「山坡、保育、礦業三地合一！要怎麼都合法我就問？」、「綠能你不能」、「躺著都能贏了，黨會怕嗎？嘻嘻」、「變更地目還不簡單？三天火速過件」、「賴家條款，不用下星期五」、「感謝提醒，明天馬上改！」、「法律遇到黨，是法律要轉彎的！」