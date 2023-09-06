男星甄子丹昔多參演動作、武術作品，並以《葉問》系列電影走紅，成為香港知名的武打巨星之一，人氣不俗。誰料，他日前出席公開活動時，卻攜多名工作人員「排場浩大」，還喝斥民眾，在社群上掀起輿論聲浪，而昨(5日)，他發文道歉了。

甄子丹2日出席在大陸瀋陽的一場公開活動時，被當地民眾拍下身影，從社群上流傳的相關畫面中可見，即便他身旁有十幾名工作人員負責維持秩序與開路，仍難掩粉絲們的熱情，靠上前想與男神互動。然而在行走的過程中，甄子丹一行人看似「排場太過浩大」，霸佔整條人行道，一旁還有工作人員喝斥路過的行人讓開，在社群上引發網友抨擊，表示：「明星就能占用公共資源喝斥路人嗎」、「這麼好的功夫，還有安全問題？」

事隔三日後，甄子丹在社群上發文，表示：「承蒙很多朋友關心。我日前在瀋陽出席的品牌活動，抵達現場時，其實我也很詫異」，指出此番陣仗是出於「安全考慮」，因此他也只能接受安排。另外，甄子丹也聲援工作人員，提及：「他們也是辛苦打工，希望大家在檢討這件事的時候，責備我和我的團隊就好，我們已經和主辦方討論，未來如何避免這樣的問題發生。」並在文末向受到影響的用路人、粉絲及社會大眾道歉。

貼文PO出後，在社群上引發討論，不少人紛紛留言表示：「第一次看到有明星 回覆這種事，這才是真正的巨星」、「責備我和我的團隊就好，這格局大了」、「既然是出於安全考慮，那能夠理解」、「別放在心上，支持丹哥。」