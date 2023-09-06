聚陽8月合併營收35.05億元，創歷史單月次高。

客戶下單保守，儒鴻先前在法說會上曾提出，第三季營收約持平第二季的看法；不過，儒鴻指出，根據近期統計，主要通路商客戶的庫存已降到低點，補庫存的動能有增強。

另外，運動盤客戶及品牌服飾廠短急單改為長單的比例也提升，因此，儒鴻預期第三季的營收表現會比第二季成長。

手中日系客戶訂單維持強勁，美系客戶也見到回溫，聚陽指出，旗下包含品牌以及通路的美系客戶，皆已連續2、3個月下單逐步增加，回溫的動能蠻明確的。長單比重增加的趨勢是頗明顯的。

聚陽第三季的7、8月已連續2個月的月增，且幅度都有2位數。在長單比重逐步拉高，聚陽對第三季營收優於第二季頗具信心。

對於第四季及明年的訂單能見度；儒鴻表示，已看到明年第一季。聚陽也接單至明年第一、第二季。

儒鴻、聚陽指出，依目前訂單能量分析，長單比例確比去年同期提升許多；加上通膨力道降緩、歐美經濟漸趨正向，2024年應該是恢復成長的一年。